NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street können sich am Dienstag auf weitere Kursgewinne freuen. Dank leicht positiver Signale in den US-chinesischen Handelsgesprächen taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial über eine Stunde vor dem Börsenstart 0,57 Prozent im Plus auf 28 468 Punkte.

Der bekannteste US-Aktienindex hatte anders als zuletzt schon zu Wochenbeginn stärker als die anderen Indizes zugelegt - und den höchsten Stand seit Ende Februar erreicht, als der Corona-Börsencrash begonnen hatte. Trotz Spannungen halten die USA und China an der Umsetzung ihres vor mehr als einem halben Jahr getroffenen Abkommens über die erste Phase zur Lösung ihres Handelsstreits fest.