US-Anleihen geben im frühen Handel überwiegend nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag angesichts einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten wenig gefragt gewesen. Nach Kursgewinnen an den europäischen Börsen und mit der Aussicht auf eine festere Eröffnung am New Yorker Aktienmarkt sind die Kurse der Festverzinslichen im frühen Handel unter Druck geraten.

Marktbeobachter verwiesen auf die jüngste Entwicklung in den Beziehungen zwischen den USA und China. Offenbar scheinen sich die jüngsten Spannungen etwas zu entschärfen. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt halten weiter an der Umsetzung des Abkommens über die erste Phase zur Lösung des Handelskonflikts fest.