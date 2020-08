Bei der Lufthansa Gruppe wird es eine Veränderung in der Tickettarifstruktur geben. Alle Tarife sind ab sofort mehrfach gebührenfrei umbuchbar. Die bisherigen Umbuchungsgebühren entfallen. Dies gilt auch für den günstigsten Tarif ohne Gepäck. Die neue Regelung gilt für alle Neubuchungen. In Zeiten der Pandemie will die Lufthansa ihren Kunden somit ein flexibleres Reisen ermöglichen.Mehrkosten kann es bei einer Umbuchung ...