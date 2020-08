Im dritten Quartal sinkt der Umsatz bei Aurubis um 5 Prozent auf 2,88 Milliarden Euro. Das operative EBIT steigt um 69 Prozent auf 44 Millionen Euro an. Beim operativen Vorsteuergewinn gibt es ein Plus von 91 Prozent auf 42 Millionen Euro. Nach drei Quartalen liegt das Plus bei 6 Prozent, die Hamburger kommen auf 133 Millionen Euro. Unterm Strich verbessert sich der Nettogewinn nach neun Monaten von 95 Millionen Euro auf 103 Millionen ...