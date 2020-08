Einen Traumstart legt heute Xing hin. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund fünf Prozent vorzeigen. Mittlerweile müssen wir einen Anteilsschein 266,00 EUR hingeblättert werden. Geht es bei Xing jetzt so richtig los?

Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben doch noch dunkle Wolken am Himmel. Denn der Rutsch unter eine wichtige Haltezone ist jederzeit möglich. Dieses wichtige Tief wurde bei 252,00 EUR markiert. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die allerdings eher vorsichtig sind, sollten sich jetzt den Einstieg in Puts überlegen. Schließlich bieten die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Rabatt. Für alle, die bei Xing ohnehin auf steigende Kurse setzen, gibt der heutige Tag ordentlich Rückenwind.

Fazit: Bei Xing geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.