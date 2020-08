DWS Investment verstärkt das Engagement bei Nordex. Bisher hielten die Frankfurter 2,99 Prozent an Nordex. Am 21. August hat sich dies jedoch verändert. An jenem Tag erhöht die Gesellschaft ihren Anteil an Nordex auf 3,05 Prozent. Dies entspricht rund 3,253 Millionen Stimmrechten. Das Aktienpaket der DWS hat somit einen Wert von rund 35,4 Millionen Euro.Die Aktien von Nordex gewinnen heute 0,5 Prozent auf 10,88 Euro. ...