Volkswagen kämpft gegen die Pandemie

Volkswagen wird bei Coronatests aktiv. Man baut eigene Testkapazitäten auf. Täglich sind damit 2.400 Tests bei Mitarbeitern möglich. Getestet werden sollen vor allem Mitarbeiter, die Symptome zeigen. So will Volkswagen helfen, die Ausbreitung der Pandemie zu verhindern.Die Auswertung der Tests erfolgt in Wolfsburg. Geplant sind 10 Walkthrough-Container an verschiedenen Standorten in Deutschland.Gunnar Kilian, ...