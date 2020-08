Dennoch muss man sich wahrscheinlich an dieser Stelle keine allzu großen Sorgen machen, dass man sein Geld vor diesem Einbruch retten müsste. Tesla hat mehrfach bewiesen, dass nach jeder Talsohle ein umso größeres Hoch folgt und rasante Gewinne an dieser Stelle garantiert sind. Die Anlegerstimmung, die den Kurs heute in die Tiefe reißt, dürfte unberechtigt sein und es geht ganz schnell wieder nach oben.

Dennoch hat man heute einen großen Kursverlust beim amerikanischen Elektroautobauer verkraften müssen, der ganze 0,88 Prozent betragen hat. Somit verlor die Aktie gegenüber dem Vortag ganze 15 Euro und liegt wieder unter der Marke von 1.700 Euro. Genauer gesagt weisen diese Wertpapiere nun nur noch einen Kurswert von 1.691,20 Euro auf. Bis es wieder hoch hinaus gehen kann, wird es aber nicht lange dauern!

Fazit: Über Kurz oder Lang wird diese Aktie weiter in die Höhe schnellen. Wie viel Potenzial steckt in dieser Branche und speziell in dieser Aktie? Wir sagen es Ihnen, einfach hier klicken.