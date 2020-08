Die Bestellung der EU von einem weiteren großen Paket an Impfstoffdosen bei Moderna kostet BioNTech heute wieder ordentlich Prozente auf dem Aktienmarkt. BioNTech wird durch diese neue Entwicklung wieder unter die Marke von 60 Euro zurückgeworfen und muss so langsam nach dem letzten Strohhalm greifen. Die Luft wird nach diesem erneuten Rückschlag immer dünner!

Es sind also gerade sehr schwere Zeiten für jeden, der es mit dieser Aktie hält und gerade für die, die bereits ihr Geld in diese Aktie investiert haben. Die Aktie von BioNTech reagiert wie immer sehr sensibel auf die Aktionen und Erfolge der Konkurrenz und muss dementsprechend heute wieder große Einbußen in Kauf nehmen. Für BioNTech also heute mal wieder absolut kein guter Tag.

Das spiegelt sich natürlich enorm im Kursverlauf der Aktie des Biotech-Unternehmens wider. Der Aktienwert sackte um 2,90 Prozent ab, weshalb die Aktie um satte 1,74 Euro in die Knie geht und unter die 60-Euro-Marke rutscht. Deshalb liegt der neue Aktienwert des Impfstoffherstellers aus Mainz nur noch bei 58,26 Euro und droht in ein tiefes Loch zu fallen, aus dem man nur schwer wieder raus kommt!

Fazit: BioNTech ist und bleibt auch weiterhin eine sehr vielversprechende Aktie, die ihr großes Potenzial noch ausschöpfen wird. Trotz der aktuellen Talfahrt wird diese Aktie im weiteren Verlauf noch durch die Decke gehen. Eine genaue Analyse finden Sie hier.