Um 98 Prozent steigt der Umsatz bei Media and Games Invest (MGI) im ersten Halbjahr auf 56,6 Millionen Euro an. Der Gaming-Bereich hat Impulse gesetzt, zudem machen sich Zukäufe positiv bemerkbar. Das EBITDA legt um 54 Prozent auf 11,6 Millionen Euro zu. Der Gewinn sinkt aufgrund von Abschreibungen von 0,9 Millionen Euro auf 0,5 Millionen Euro.Das Plus im Gaming-Bereich geht einerseits auf die Auswirkungen der Pandemie und den ...