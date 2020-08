Bonaqa war zwar eine witzige Geschäftsidee, nämlich Leitungswasser als hochqualitatives Mineralwasser zu verkaufen, wurde aber bereits 2018 wieder eingestellt. Dennoch ist und bleibt Coca-Cola eine der bekanntesten Marken dieses Planeten. In Punkto Marketing und Vermarktung kann da kaum jemand mithalten.

Trotzdem halten wir es für nicht sehr wahrscheinlich, dass es Coca-Cola in absehbarer Zeit schafft, sich zu den Aktien im Dow zu gesellen, die es über die $100 geschafft haben und diese Chartmarke seitdem erfolgreich zu verteidigen wissen.

Primärszenario // 60%

Jeder soll aber seine Chance bekommen, so auch Coca-Cola. Wir sehen nun die einmalige Möglichkeit für die Bullen, das Chartbild nach oben aufzulösen. Als nächste wichtige Chartmarke steht die $56-Marke im Raum. Dort könnte sich auf lange Sicht entscheiden, was mit Coca-Cola passiert. Sollten wir von dort aus nur eine Zwischenkorrektur-Welle 4 sehen (im Chart als (iv) in Blau deklariert), stehen die Chancen nicht schlecht, zumindest schwungvoll in die Richtung der $100 aufzubrechen.

Scheitern die Bullen dort, wird es wie bei Bonaqa laufen.

Alternativszenario // 40%

Es stünde dann eine nahezu Halbierung des Kurses an, nämlich $30, gegebenenfalls sogar noch tiefer. Das müssen wir im Auge behalten. Zunächst steht ein Anstieg auf dem Plan.

FAZIT

Ein direktes Zusammenbrechen des Kurses können wir uns nicht vorstellen. Vielmehr gehen wir von höheren Notierungen bis um die $56 aus. Wir halten Ausschau nach einer Longeinstiegsmöglichkeit. ABER: Übergeordnet sehen wir eine große Gefahr, dass Coca-Cola bei $56 einen wunden Chartpunkt erreicht. Ein Abfall auf bis zu $30 und tiefer ist dann absolut möglich. Deshalb bleiben wir verhalten optimistisch, was die langfristige Ausrichtung angeht. Kurzfristiger ist aber mit steigenden Kursen zu rechnen.

Sobald wir ein klares Signal haben von Seiten der Indikatoren, verschicken wir eine Kurznachricht mit allen Daten zum nächsten Einstieg per Mail an unseren Verteiler.

