DEUTSCHLAND: - STABIL - Der deutsche Leitindex Dax dürfte sich zur Wochenmitte zunächst über der Marke von 13 000 Punkten halten. Größere Kurssprünge nach oben sind am Mittwoch zunächst aber nicht zu erwarten. Der Broker IG indizierte den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 13 090 Punkte. Am Donnerstag beginnt das hochrangig besetzte jährliche Notenbankertreffen, auf dem Fed-Chef Jerome Powell nach Einschätzung von Experten wichtige Änderungen im Zielkatalog der Fed ankündigen wird. "Viele bleiben vor der Rede von Jerome Powell morgen vorsichtig", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Erwartet wird, dass die Fed künftig nicht mehr eine konkrete Inflationsrate anstreben wird, sondern einen Durchschnittswert. Im Ergebnis würde dies aus heutiger Sicht eine noch längere Phase extrem niedriger US-Zinsen und möglicherweise noch mehr Wertpapierkäufe der Fed nach sich ziehen. Die US-Zinsen sind ein zentraler Einflussfaktor für das Geschehen an den globalen Finanzmärkten.

USA: - DOW IM MINUS, TECHS GEWINNEN - An den New Yorker Börsen haben die großen Indizes am Dienstag mehrheitlich im Plus geschlossen. Leicht positive Signale in den US-chinesischen Handelsgesprächen stand eine trübe Stimmung unter US-Verbrauchern gegenüber. Im Dow Jones Industrial standen Indexveränderungen im Fokus, die belasteten. Der Leitindex verlor 0,21 Prozent auf 28 248,44 Punkte. Der marktbreite S&P 500 erreichte kurz vor dem Schluss abermals eine Bestmarke. Ins Ziel ging er mit plus 0,36 Prozent auf 3443,62 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte einen Zuwachs von 0,82 Prozent auf 11 721,81 Punkte und blieb damit nur knapp unter seinem Rekord vom Vortag.

ASIEN: - VERLUSTE IN JAPAN UND CHINA - Die Anleger an den Börsen in China und Japan haben sich zur Wochenmitte zurückgehalten. In Japan fiel der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,09 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank um 1,13 Prozent und der Hang Seng in Hongkong büßte 0,21 Prozent ein. Nach der Erholungsrally der letzten Wochen und Monate warten Anleger auf frische Impulse. Die könnte an diesem Donnerstag und Freitag die jährliche Notenbankerkonferenz liefern.

^

DAX 13061,62 -0,04%

XDAX 13086,41 0,07%

EuroSTOXX 50 3329,71 -0,06%

Stoxx50 2996,51 -0,39%



DJIA 28248,44 -0,21%

S&P 500 3443,62 0,36%

NASDAQ 100 11721,81 0,82%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 175,89 -0,12%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,1812 -0,19%

USD/Yen 106,39 0%

Euro/Yen 125,67 -0,19%

°



ROHÖL:



^

Brent 46,04 +0,18 USD

WTI 43,38 +0,03 USD

°



/mis