Tesla – Hoffnung auf Kleinanleger treibt Rally weiter an

Die Rally von Tesla nimmt einfach kein Ende. In der vergangenen Woche übersprang der Elektroauto-Pionier an der Nasdaq erstmals die Marke von 2 000 US-Dollar. Nach dem Corona-Crash Mitte März notierte die Aktie (2 013,43 Dollar; US88160R1014) noch bei knapp über 350 Dollar und hat sich seither fast versechsfacht. Seit unserer Erstempfehlung in PB vom 20.5. steht bisher ein Plus von rd. 150%. Mit einer Marktkapitalisierung von über 370 Mrd. Dollar ist Tesla inzwischen der mit Abstand wertvollste Autobauer der Welt.

Auch wenn eine ganze Menge Hype in dieser Aktie steckt, ist eine Fortsetzung der Rally keinesfalls ausgeschlossen. Denn Tesla hat es inzwischen geschafft, profitabel zu werden. Obwohl der Umsatz vom Q1 zum Q2 um 5% auf 6,0 Mrd. Dollar schrumpfte, stieg das EBITDA um 111% auf 1,2 Mrd. Dollar. Die Marge kletterte von 15,9 auf 20,0% und hat sich gegenüber dem Vj.-Zeitraum sogar mehr als verdoppelt. Und auch unterm Strich schreibt Gründer Elon Musk nun seit vier Quartalen in Folge schwarze Zahlen.