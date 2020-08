Der Stromproduzent RWE lieferte robuste Zahlen für das erste Halbjahr 2020 ab. So konnte der Gewinn pro Aktie in diesem Zeitraum um 22 % gegenüber 2019 gesteigert werden. Tatsächlich wirkte sich der Lockdown auch auf den Strommarkt aus. Der Stromverbrauch war im zweiten Quartal deutlich gesunken und dürfte auch noch bis zum Jahresende im Minus sein. Während Eon mit seinen Sparten Vertrieb und Netz aber den Einbruch spürt, konnte der Öko-Stromerzeuger RWE die Folgen in der Regel besser meistern, weil er die Produktion überwiegend am Terminmarkt verkauft hat. Auch der Ausblick konnte die Aktionäre erfreuen, nachdem ein Ergebnis im oberen Bereich der bisherigen Prognosen erwartet wird.

Zum Chart

Der Aktienkurs von RWE befindet sich seit Oktober 2015 in einem Aufwärtstrend, der in der Zeit des Corona-Sell-Offs (Ende Februar bis Mitte März) nur kurz unterbrochen wurde. Die jährliche Steigung des Trends mit knapp 3 Euro entspricht einer Verzinsung von 21 %. Ein weiteres Jahr mit einem vergleichbaren Zuwachs ist nicht zu erwarten, trotzdem sollte der Kurs im Betrachtungszeitraum der nächsten Wochen und Monate den Trend fortführen, auch wenn die am 18. August verlautbarte Kapitalerhöhung bei den Marktteilnehmern nicht gut angekommen ist. Im Zeitraum 18. Bis 19. August büßte der Kurs in Form eines Overnight Gaps nahezu 5 % ein. Dieser Gap konnte aktuell wieder zur Hälfte geschlossen werden. Ein Test des nächsten Widerstands bei 34,55 Euro steht auf der Agenda der kommenden Handelstage.

Kann dieser nachhaltig überwunden werden, bietet sich ein älterer Widerstand bei 36,53 Euro als Ziel an. Nach unten konnte die Marke von 31,80 Euro verteidigt werden.