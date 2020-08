Noch Anfang 2018 markierte der Euro gegenüber dem japanischen Yen bei 137,5020 JPY ein frisches Verlaufshoch, anschließend wechselte der Trendverlauf jedoch abrupt und zwang das Paar in eine mehrjährige Abwärtskonsolidierung. Ab einem Niveau von 114,4335 JPY aus Anfang Mai schoss der Euro gegenüber dem Yen regelrecht in die Höhe, durchbrach Anfang Juni seinen mittelfristigen Abwärtstrend und markierte schließlich am Ende der ersten Kaufwelle bei 124,43 JPY sein vorläufiges Ende. Nach einem zwischengeschalteten Rücksetzer zurück auf die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 rutschte EUR/JPY in die zweite Kaufwelle und stieg an die zentrale Hürde aus 2019 bei 126,75 JPY wieder an. Zwar warf dieses Niveau das Paar kurzzeitig auf die Spitze der ersten Welle zurück, diese wird offenbar seitens der bullischen Marktteilnehmer aber als Sprungbrett für frische Verlaufshochs genutzt, wie der Beginn dieser Handelswoche eindrucksvoll demonstriert.

138,2 % Fibo im Fokus

Der vergleichsweise starke Aufwärtsimpuls ausgehend von 124,43 JPY könnte jetzt direkte Kursgewinne an 126,75 JPY bereithalten. Rein rechnerisch ließe sich darüber sogar Aufwärtspotenzial bis an das 138,2 % Fibo bei 128,2487 JPY ableiten und gewinnbringend beispielsweise über ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP59GX nachhandeln. Sollte jedoch kein nachhaltiger Ausbruch über die Widerstandszone aus 2019 gelingen und EUR/JPY unter 124,00 JPY zurückfallen, kämen durchaus Verluste in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts bei derzeit 121,1798 JPY (fallend) ins Spiel.