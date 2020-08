Der deutsche Leitindex wird auch heute wieder über 13.000 Punkte in den Handel starten. Das angehende Muster einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) scheint weiterhin abgewendet.

Allerdings könnte heute das Momentum stagnieren.

Von fundamentaler Seite werden heute die US-Auftragseingänge veröffentlicht. Hier erwarten die befragten Analysten eine Abschwächung.

Die kurzfristige Slow-Stochastik zeigt sich heute vorbörslich als neutral. Der MACD ebenfalls.

Der DAX 30 wird heute – wie bereits gestern - wohl abermals das Obere Bollinger-Band testen. Dieses verläuft aktuell bei 13.223. Es öffnet sich leicht nach oben.

Nach unten scheint der DAX 30 gut abgefedert. Den 12.799 kommt dabei ein wichtige Rolle zu. Bei 13.061 verläuft zudem die untere Linie des wieder intakten kurzfristigen Aufwärtstrends.

Der Markt bleibt dennoch kurzfristig hochsensibel und anfällig für nicht erwartete und negative Meldungen. Absicherungen (Stopp-Loss beziehungsweise Take-Profit) sollten daher weiterhin eingebaut werden.

Die heutige Tagesbandbreite lässt sich von 13.223 bis 12.946 einordnen. Der übergeordnete Ichimoku-Indikator zeigt auch für heute weiterhin Trendstärke und Stabilität.

Im weiteren Wochenverlauf dürfte die globale Geldpolitik verstärkt in den Fokus rücken. Am morgigen Donnerstag beginnt das zweitägige Symposium der internationalen Notenbanker in Jackson Hole. Hier könnte die Fed voraussichtlich eine Anpassung ihres Inflationsziels präsentieren.

Bis dahin gilt weiterhin: Blick nach oben – Absicherung nach unten.

Fazit:

Kurzfristiger Trend intakt – Instabile Konjunktur

Stopps & Take-Profits weiterhin beibehalten

Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/technische-analyse/