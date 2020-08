Deutsche Anleihen geben weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gesunken und haben damit an die Verluste seit Beginn der Woche angeknüpft. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,14 Prozent auf 175,86 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,43 Prozent.

Nach Einschätzung des Anleiheexperten Christoph Rieger von der Commerzbank leiden Bundesanleihen derzeit unter einer steigenden Zahl von neuen Staatspapieren, die auf den Markt gebracht werden. Außerdem hätten zuletzt besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten und Kursgewinne an den Aktienmärkten "für vielfältigen Gegenwind" gesorgt.

Im Handelsverlauf wird vorerst mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Am Vormittag werden lediglich Daten zur Verbraucherstimmung in Frankreich erwartet. Nachmittags stehen Kennzahlen zum Auftragseingang in den USA auf dem Programm. Die Daten geben einen Hinweis auf die Investitionsfreude der Unternehmen und werden daher stark beachtet./jkr/bgf/stk