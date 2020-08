AISC unter 800 USD und Gold bei +1.900$ pro Unzen! Da kommt Freude auf! Victoria Gold wird wohl bald mit Dividenden winken?...

Victoria Gold Corp. ist ein kanadischer Junior-Goldmine der Region, da sich seit dem dritten Quartal 2019 die Goldmine Eagle bereits in Produktion befindet. Das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Projekt Dublin Gulch befindet sich im zentralen Yukon Territory in Kanada, etwa 375 Kilometer nördlich der Hauptstadt Whitehorse und etwa 85 Kilometer von der Stadt Mayo entfernt und umfasst das Flaggschiff-Goldvorkommen Eagle und mehrere angrenzende Schürfgebiete in verschiedenen Explorationsstadien. Das Grundstück erstreckt sich über eine Fläche von etwa 555 Quadratkilometern und beherbergt die unternehmenseigenen Eagle- und Olive-Goldlagerstätten. Die Liegenschaft ist das ganze Jahr über eine Straße erreichbar und befindet sich innerhalb des Stromnetzes von Yukon Energy. Außerdem wurde auf dem Projektgelände ein Mitarbeiter-Camp für 300 Personen errichtet.

Bei voller Produktion wird die Tagebau-Mine 210.000 Unzen pro Jahr mit AISC von weniger als 800 US$ pro Unze Gold herstellen und 350-400 Personen im Vollbetrieb beschäftigen. Damit wird Victoria Gold zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor für die lokalen Gemeinden in der Region. Die Lagerstätte ist in der Tiefe und entlang des Streichs offen. Das Explorationspotenzial des größeren Grundstücks Dublin Gulch ist sehr vielversprechend und umfasst die vorrangigen Ziele Olive-Shamrock, Bluto und Nugget-Raven.

Die Explorationsbohrungen nach einer intrusiv beherbergten Goldmineralisierung begannen in den frühen 1990er Jahren und wurden von mehreren Eigentümern bis 2004 sporadisch fortgesetzt, unter anderem durch StrataGold. Victoria Gold erwarb StrataGold im Jahr 2009 und setzte die Explorationsbohrungen auf dem Grundstück fort. Seit 2012 besteht der Großteil der Explorationsarbeiten von Victoria Gold aus Infill-Bohrungen in der Zone Eagle sowie aus Explorationsarbeiten einschließlich Schürfungen, geophysikalischen Untersuchungen und Bohrungen in der Zone Olive. Im Winter 2011-2012 führte Victoria Gold ein gezieltes Infill-Bohrprogramm durch, das aus Kern- und Reverse-Circulation-Bohrungen (RC-Bohrungen) von zusätzlichen 130 Bohrlöchern in der Zone Eagle bestand. Der Zweck des gezielten Infill-Bohrprogramms bestand darin, gemessene und angezeigte Mineralressourcen besser zu definieren. Im Jahr 2017 wurden in der Zone Eagle zusätzliche 2.557 Meter Diamantbohrungen aus vier Diamantbohrlöchern abgeschlossen.