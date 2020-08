Seit geraumer Zeit begleiteten wir die Aktie des kanadischen Silberproduzenten Pan American Silver bei ihrer fulminanten Rally. Diese fand im Bereich von 40,0 US-Dollar nun kürzlich ihr vorläufiges Ende. Seitdem befindet sich der Wert auf dem Rückzug und muss nun aufpassen, dass er nicht auf der Unterseite weiter in Bedrängnis gerät.

Über kurz oder lange erwarten wir uns weitere Unterstützung seitens der Silberpreisentwicklung für die Aktie, doch kurzfristig geht es den Wert darum, diese angespannte Situation zu überstehen….

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 24.08. „Silber - Edelmetall weiterhin mit Chancen“

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung vom 19.07. beendeten wir mit „Die Aktie hat das Momentum auf ihrer Seite. Sollte es für sie über die 34,0 US-Dollar gehen, könnte sich übergeordnet ein Bewegungsziel oberhalb von 40,0 US-Dollar eröffnen. Mit Blick auf die veritable Rally sind Gewinnmitnahmen nicht auszuschließen. Im Idealfall bleiben diese auf 30,5 US-Dollar begrenzt. Sollte es jedoch unter die 25,0 US-Dollar gehen, muss die Lage neu bewertet werden.“



Damals notierte der Wert noch bei knapp 35,0 US-Dollar. In der Folgezeit legte er noch ein „paar Meter zurück“, ehe Gewinnmitnahmen das Kommando übernahmen. Mittlerweile ist auch der bis dato intakte Aufwärtstrend (rot) passé.

Nach dem Verlust der zwischenzeitlich zur wichtigen Unterstützung ausgebauten Marke von 35,0 US-Dollar versucht sich die Aktie von Pan American Silver nun daran, im Bereich von 32,0 US-Dollar einen Boden auszubilden. Es gilt weiterhin: Im besten Fall bleibt die Konsolidierung auf 30,0 US-Dollar begrenzt. Die zentrale Unterstützung verorten wir unverändert in den Bereich von 26,2 / 25,0 US-Dollar. Auf der Oberseite ist die Aufgabenstellung klar: Hier müssen die Widerstände bei 35,0 US-Dollar und die 40,0 US-Dollar aus dem Weg geräumt werden.

Anfang August veröffentlichte das Unternehmen seine Zahlen für das zweite Quartal. Diese standen erwartungsgemäß unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Obwohl die Zahlen als solches unserer Einschätzung vor dem Hintergrund der Geschehnisse gar nicht so schlecht waren, initiierten sie Gewinnmitnahmen. Pan American Silver erzielte einen Umsatz in Höhe von 249,509 Mio. US-Dollar, nach 340,494 Mio. US-Dollar in Q2 / 2019. Der Nettogewinn betrug 19,412 Mio. US-Dollar, nach 18,499 Mio. US-Dollar. Für das Gesamtjahr 2020 rechnet das Unternehmen nunmehr mit einer Silberproduktion in Höhe von 19 bis 22 Mio. Unzen und eine Goldproduktion zwischen 525.000 bis 575.000 Unzen.