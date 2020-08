Ifo-Geschäftsklimaindex zeigt: Deutsche Wirtschaft ist auf Erholungskurs

Zum vierten Mal in Folge stiegen die Geschäftserwartungen. In Verbindung mit der deutlich verbesserten Lageeinschätzung der Unternehmen zeigt dies, dass die Erholungskräfte stärker sind als gedacht – trotz steigender Corona-Fallzahlen.

Allerdings stimmen die mitunter wieder in kritische Bereiche steigenden Corona-Infektionszahlen vorsichtig. Sie werden zu neuen, wenn auch nicht mehr so weitreichenden Eindämmungsmaßnahmen führen. Auch wenn die Konjunkturerholung zunächst dynamisch ist, dürfte sie bald zäher vorankommen. Deutschland reiht sich damit ein in die Entwicklung in anderen europäischen Ländern, die zum Teil noch deutlich stärker unter der Corona-Krise gelitten haben. Besonders die weitere Erholung im Dienstleistungsgewerbe könnte stocken. Weniger bedenklich ist dagegen die Lage für das verarbeitende Gewerbe.