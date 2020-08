Brent auf dem höchsten Stand seit März

Brent notiert auf dem höchsten Stand seit März, nachdem der Preis aus der lokalen Konsolidierung ausbrach. Der Widerstand bei 46,50 Dollar wird derzeit getestet. Der vom API signalisierte starke Rückgang der Öl- und Benzinlagerbestände ist der wichtigste kurzfristige Faktor, der die Preissteigerungen am Ölmarkt begünstigt. Abgesehen davon führte der herannahende Hurrikan Laura dazu, dass die Produktionsanlagen und Raffinerien in der Golfregion den Betrieb einstellten. Die Auswirkungen des Hurrikans dürften jedoch vorübergehender Natur sein und werden in den Daten der nächsten Woche sichtbar sein.

Brent (OIL) bricht aus dem lokalen Konsolidierungsbereich aus und notiert über 46 Dollar pro Barrel. Quelle: xStation 5



