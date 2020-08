Gibt die von den Experten zumeist zum Verkauf empfohlene Lufthansa-Aktie in den nächsten Wochen wieder auf 8 Euro nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Allerdings zählt die Lufthansa-Aktie zu jenen Werten, die von keinem einzigen Analysten zum Kauf empfohlen wird. Mit einer Verkaufsempfehlung und einem Kursziel von 4,30 Euro schätzen die Experten von Barclays Capital die Lufthansa-Aktie besonders negativ ein. Für Anleger, die nach der jüngsten Kurserholung der Aktie von einem weiteren Kursrückgang der Aktie profitieren wollen, könnte nun ein günstiger Einstiegszeitpunkt für eine Investition in Short-Hebelprodukte interessant sein.

Trotz der massiven Beschränkungen der Reisetätigkeit konnte sich die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125) nach ihrem 50-prozentigen Kurseinbruch auf 7,02 Euro bis Anfang Juni um 79 Prozent auf bis zu 12,56 Euro erholen. Die staatliche Hilfe von 9 Milliarden Euro für den Mutterkonzern und die von den in den jeweiligen Heimatländern für die Auslandstochterfirmen verteilten Staatshilfen waren wohl für den kurzfristigen Kursanstieg verantwortlich. Trotz des geplanten Sanierungskonzeptes, wie beispielsweise der Reduzierung der Flugzeugflotte, sackte der Aktienkurs bis zum 3.8.20 auf bis zu 7,21 Euro ab, um sich bis zum 25.8.20 wieder auf 9,07 Euro zu erholen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 9,00 Euro

Der Morgan Stanley-Put-Optionsschein auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis bei 9,00 Euro, Bewertungstag 11.9.20, BV 1, ISIN: DE000MC7E9R9, wurde beim Aktienkurs von 8,89 Euro mit 0,44 – 0,47 Euro gehandelt.

Gibt die Lufthansa-Aktie in spätestens zwei Wochen auf 8,00 Euro nach (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 10.8.20), dann wird der handelbare Preis des Puts mit seinem inneren Wert in Höhe von 1,00 Euro (+113 Prozent) identisch sein.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 9,547 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Put auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 9,547 Euro, BV 1, ISIN: DE000HR02D31, wurde beim Aktienkurs von 8,89 Euro mit 0,68 – 0,69 Euro taxiert. Bei einem Kursrückgang der Lufthansa-Aktie auf 8,00 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt – auf 1,54 Euro (+123 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 9,95 Euro

Der SG-Open End Turbo-Put auf die Lufthansa-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 9,95 Euro, BV 1, ISIN: DE000SB9S2G8, wurde beim Aktienkurs von 8,89 Euro mit 1,09 – 1,10 Euro quotiert. Beim Lufthansa-Aktienkurs von auf 8,00 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 1,95 Euro (+77 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Lufthansa-Aktien oder von Hebelprodukten auf Lufthansa-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.