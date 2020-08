Drei Szenarien für den US-Wahlausgang

Am 3. November 2020 ist Präsidentschaftswahltag in den USA. Investoren sollten sich auf schwankungsreiche Marktphasen vorbereiten. Welche Anlageklassen, Sektoren und Unternehmen profitieren von welchem Wahlausgang? Auch wenn diese Frage nicht leicht zu beantworten ist, lassen sich erste Hypothesen belastbar aus den Wahlprogrammen ableiten. Entlang der ökonomischen Hauptthemen Steuern, Handel, Infrastruktur, Löhne und Regulierung sind ganz unterschiedliche Effekte zu erwarten. Je nach Wahlausgang sind die Investmentimplikationen erheblich. Eine Kombination aus strategischem Research und Bottom-Up-Analyse spielt hier ihre Stärken aus.

Nach Einschätzung unserer Experten sind drei mögliche Szenarien des Wahlausgangs realistisch. Aktuell liegt der demokratische Herausforderer Joe Biden in Wahlumfragen und Prognosen (z. B. FiveThirtyEight) vor dem amtierenden Präsidenten Donald Trump. Doch ist Bidens Sieg keineswegs sicher. Kommt es zu einem knappen Wahlausgang, besteht zudem das kurzfristige Risiko einer Wahlanfechtung. US-Präsident Donald Trump hat wiederholt die Legitimität eines Corona-bedingt wohl hohen Briefwahlanteils in Frage gestellt.

Doch was sagen die Wahlprogramme? Vielleicht überraschend: Sie weisen bemerkenswerte Überlappungen auf. Beide Kontrahenten betonen US-Interessen in der Wirtschaftspolitik. Egal, wie der neue Präsident also heißt: Mit einer grundsätzlichen Änderung der US-Handels- und Technologiepolitik gegenüber China, ist nicht zu rechnen. Doch dürfte Biden konzilianter und gemäßigter auftreten. In die Umsetzung der Wahlprogramme spielt auch die Wahlarithmetik im Parlament hinein. Ob ein Präsident mit einem geeinten oder gespaltenen Parlament regiert, hat große Auswirkungen auf den Handlungsspielraum der Regierung.