Kann die Facebook-Aktie ihre Aufwärtsbewegung auf das bei 305,35 USD liegende Kursziel ausweiten, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse befindet sich die Facebook-Aktie (ISIN: US30303M1027) in einer intakten Aufwärtsbewegung. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Facebook-Aktie fiel am 18. März 2020 nach einem kurzen, aber heftigen Abverkauf auf ein Tief bei 137,10 USD. Dort drehte die Aktie wieder nach oben. Am 30. April durchbrach sie ihren Abwärtstrend seit dem Allzeithoch aus dem Januar 2020 bei 224,20 USD. Am 20. Mai kletterte der Wert erstmals auf ein neues Allzeithoch. Anschließend zog der Aktienkurs zwar weiter an, wurde aber von einer obere Pullbacklinie eingebremst. Am 06. August kam es zum Ausbruch über diese Trendlinie.