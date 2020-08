Im Juli stagniert der Absatz von Volkswagen. In der gesamten Branche sinkt der Absatz hingegen um 7 Prozent. In China macht VW ein Plus von 5 Prozent, die Branche steigert den Absatz um 13 Prozent. Für die Analysten von Independent Research ist die Entwicklung im Juli erfreulich. Getrübt wird die gute Nachricht von der Entwicklung bei Porsche. Dort hat das KBA Ermittlungen aufgenommen, es soll Unregelmäßigkeiten bei Ottomotoren ...