Seit Mitte Juli dominiert eine Konsolidierungsphase das Handelsgeschehen bei der Aktie des kanadischen Rohstoffkonzerns Lundin Mining. Die Ende Juli veröffentlichten Zahlen für das zweite Quartal respektive der mitgelieferte Ausblick auf das Gesamtjahr vermochten es nicht, der Aktie frische Impulse zu verleihen. Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie eine eminent wichtige Unterstützung vor Augen. Diese Marke muss halten…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie am 17.07. hieß es unter anderem „[…] Mit den anziehenden Metallpreisen als Katalysator setzt die Aktie in der Folgezeit zum Sprung über die Marke von 7,5 CAD an. Damit wurde eine drohende Doppeltopformation noch einmal abgewendet. Der Aufwärtstrend setzte sich durch und drückte die Aktie auch durch das massive Widerstandscluster um 8,0 CAD. Damit ist nunmehr der Weg in Richtung 9,0 CAD theoretisch frei […] Ein erster zaghafter Versuch, in diese Region vorzustoßen, fiel aufgrund einsetzender Gewinnmitnahmen erst einmal in sich zusammen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gewinnmitnahmen ist es wichtig, dass die Aktie den Bereich um 7,5 CAD verteidigen kann; idealerweise halten bereits die 8,0 CAD dem Rücksetzer stand. Unter die 7,5 CAD sollte es jedoch nicht gehen, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet. Auf der Oberseite stehen dem Kursverlauf mit den Widerständen bei 9,0 CAD und 10,0 CAD zwei veritable Hürden im Weg.“



In der Folgezeit konnte die Aktie zunächst den Unterstützungsbereich von 8,0 CAD verteidigen. Im Zuge der Quartalszahlenveröffentlichung ging es schließlich dann doch auf 7,5 CAD zurück. Bislang gelingt es der Aktie jedoch, diese aus unserer Sicht eminent wichtige Unterstützung erfolgreich zu verteidigen. Um das bullische Szenario am Laufen zu halten, wäre es eminent wichtig, wenn dieses auch weiterhin gelingen würde.

Ende Juli legte das Unternehmen seine Daten für das Juni-Quartal vor. Die Zahlen als solches fielen durchaus robust aus; zumal vor dem Hintergrund der Geschehnisse.

Lundin Mining erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz in Höhe 533,3 Mio. US-Dollar, nach 369,3 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Der Nettogewinn belief sich auf 48,3 Mio. US-Dollar, nach einem Verlust in Höhe von -8,6 Mio. US-Dollar in Q2/2019. Die vergleichsweise guten Quartalszahlen wurden jedoch von den nach unten korrigierten Produktionsplanungen überlagert. Während das Unternehmen die anderen Minen weiterhin im Plan sieht, musste Lundin Mining die Produktionserwartungen für 2020 in Bezug auf die Candelaria-Mine reduzieren. Dieses hatte am Ende auch Auswirkungen auf die Prognosen zum konzernweiten Ausstoß von Kupfer und Gold.

Kurzum. Kurzfristig geht es für die Aktie darum, die Unterstützung bei 7,5 CAD zu verteidigen. Anderenfalls muss mit einer Ausdehnung der Korrektur auf 7,0 CAD oder gar 6,5 CAD gerechnet werden. Um auf der Oberseite für frischen Wind zu sorgen, muss es über die 8,0 CAD und vor allem über die 8,5 CAD gehen.