Seit geraumer Zeit begleiten wir an dieser Stelle die fulminante Rally der Aktie des Goldproduzenten Newmont Corp. Angetrieben von der starken Vorstellung des Goldpreises jagte der Wert zwischenzeitlich auf über 72,0 US-Dollar, musste nun aber zuletzt ein paar Federn lassen. Im Chartbild hat sich aufgrund dessen eine interessante Konstellation ausgebildet.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie am 19.07. hieß es unter anderem „[…] Die Aktie konnte den Widerstand bei 60,0 US-Dollar knacken und lief daraufhin in Richtung 65,0 US-Dollar. Diese Hürde erwies zu jedoch als zu hoch. Die Aktie musste im ersten Versuch passen. Seitdem oszilliert der Wert in einer Range von 60,0 bis 65,0 US-Dollar. Aus charttechnischer Sicht würde das Verlassen der Range ein wichtiges Signal generieren. Oberhalb von 65,0 US-Dollar wäre der Weg in Richtung 69,0 US-Dollar frei. Unterhalb von 60,0 US-Dollar könnte es hingegen prekär werden. In diesem Fall könnte es bis auf 52,5 US-Dollar gehen… Kurzum: Die robuste Verfassung des Goldpreises sollte das Abwärtspotential begrenzen. Unter die 52,5 US-Dollar darf es jedoch nicht gehen, anderenfalls muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Auf der Oberseite würde ein Ausbruch über die 69,0 US-Dollar ein starkes Kaufsignal generieren.“

In der Folgezeit brach die Aktie zu ihrer vorerst letzten Etappe der Rally auf und überwand die 65,0 US-Dollar. Auch das markante Hoch aus dem Mai wurde übersprungen, doch dieser Vorstoß erlangte keine Nachhaltigkeit und mündete schließlich in der aktuellen Konsolidierung.

Die Anfang August vom Unternehmen vorgelegten Quartalszahlen fielen durchaus robust aus, bargen aber am Ende nicht das erhoffte positive Überraschungspotential, um dem Aktienkurs noch einmal einen Ruck zu geben. Überzeugen konnte Newmont Corp. auf der Gewinnseite, wohingegen der Umsatz etwas hinter den Erwartungen zurückblick. Mit Blick auf das exponierte Kursniveau der Aktie war das dem Markt am Ende etwas zu dünn… Kurz danach brach dann auch die Unterstützung der Goldpreisrally weg, sodass sich die Aktie mittlerweile Konsolidierungstendenzen gegenüber ausgesetzt sieht.

Kurzum: Die Konsolidierung hat die Aktie noch fest im Griff. Aus charttechnischer Sicht ruhen die Hoffnungen nun auf den Unterstützungen bei 65,0 US-Dollar, 62,5 US-Dollar und 60,0 US-Dollar. Unter die 60,0 US-Dollar sollte es tunlichst nicht gehen, anderenfalls muss mit einem Ausbau der Korrektur auf 52,5 US-Dollar gerechnet werden. Auf der Oberseite stellt sich mit dem Bereich 70,0 / 72,0 US-Dollar ein veritables Widerstandscluster dem Aktienkurs in den Weg.