Hinter dem US-amerikanischen Silberproduzenten Hecla Mining liegen ereignisreiche und gleichzeitig nicht ganz einfache Jahre. Die Gemengelage manifestierte sich über eine „zurückhaltende“ Kursentwicklung der Aktie, doch die jüngste Rally des Silberpreises hat auch der Hecla-Mining-Aktie Beine gemacht. Allein von Anfang Juli bis Anfang August verdoppelte sich der Aktienkurs. Eine Korrektur war unausweichlich…

Dass es nach der fulminanten Rally über kurz oder lang zu Gewinnmitnahmen respektive einer Korrektur kommen würde, war unausweichlich. Die Pause bei der Silberpreisrally und die Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal boten entsprechenden Anlässe, wobei konstatiert werden muss, dass die Zahlen so schlecht nicht waren, aber eben auch keine positiven Überraschungsmomente bereithielten, um der Rally noch einmal Feuer zu machen…

Hecla Mining konnte den Umsatz in Q2 /2020 auf 166,355 Mio. US-Dollar steigern, nach 134,172 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Der Nettoverlust belief sich auf -14,028 Mio. US-Dollar, nach einem Nettoverlust in Höhe von -46,532 Mio. US-Dollar in Q2/2019. Das bereinigte EBITDA wurde hingegen mit +61,3 Mio. US-Dollar nach +17,7 Mio. US-Dollar in Q 2 / 2019 angegeben. Kurzum: Robuste Zahlen, aber eben ohne positiven Überraschungseffekt und den hätte es mit Blick auf das exponierte Kursniveau gebraucht.

Von knapp 6,8 US-Dollar tauchte die Aktie mittlerweile in Richtung 5,0 US-Dollar ab. Die nächste als belastbar einzustufende Unterstützung lässt sich unserer Meinung nach aber erst bei 3,5 US-Dollar ausmachen. Ob dieses Abwärtspotential allerdings abgerufen wird, bleibt abzuwarten und wird maßgeblich von der Silberpreisentwicklung abhängen. Auf der Oberseite muss es nunmehr darum gehen, das letzte Verlaufshoch bei 6,8 US-Dollar zu überspringen, um das Rallyszenario zu reaktivieren.