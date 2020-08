Am 24. Juli 2020 stand Thomas Laschyk auf der Bühne der Kongresshalle am Park Augsburg, um für den von ihm gegründeten Blog „Volksverpetzer“ den Augsburger Medienpreis in der Kategorie „Mut“ entgegenzunehmen, dotiert mit 1000 Euro. Er kämpfe mit „Volksverpetzer“ gegen Fake News, sagte Laschyk. Falschnachrichten seien vor allem im rechten Spektrum weit verbreitet, das liege

Der Beitrag Markus Söder, die Volksverpetzer und der Wert der Aufklärung erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wendt.