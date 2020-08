Investieren wie Warren Buffett – das Orakel von Omaha

Erfolgsgeschichte Buffett

Warren Buffett geniesst den Ruf, ein Börsengenie zu sein. Und dies nicht zu unrecht. Denn Buffett schaffte es, seinen Aktionären über Jahre hinweg eine ansehnliche Wertsteigerung zu liefern. Allein zwischen 2000 und 2019 konnte er den Wert von Berkshire Hathaway, Buffetts Holdinggesellschaft, versechsfachen. Diese Wertsteigerung ist beinahe doppelt so hoch wie diejenige des Leitindex S&P 500, inklusive reinvestierter Dividenden. Buffett hat es aber nicht nur gemeistert, den Leitindex zu schlagen. Es gibt kaum einen anderen Investmentmanager, der dem Orakel von Omaha in den vergangenen Jahren das Wasser reichen konnte.

Geht Buffett sein Glück aus?

Doch seine «Glückshand» in Sachen Aktienselektion könnte ihn in der letzten Zeit etwas im Stich gelassen haben. Denn anders als in den Jahren zuvor mussten Anleger in Berkshire Hathaway in den letzten Jahren eine Underperformance gegenüber dem breiten Aktienmarkt hinnehmen.

Während die Wertentwicklung grosser Indizes wie S&P 500 oder Nasdaq 100 hauptsächlich von sogenannten «Growth»-Aktien getrieben wurde, hinkte Buffett mit seinem «Value Investing»-Ansatz hinterher. Unter «Growth»-Aktien versteht man solche mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), die wachsende zukünftige Gewinne verheißen. In diese Kategorie fallen hauptsächlich Tech-Werte wie Facebook oder Netflix. «Value»-Investoren wie Buffett achten eher auf Fundamentaldaten und setzen auf günstig bewertete Aktien. In den letzten 5 Jahren haben «Growth»-Aktien ca. 120 % an Wert zugelegt, während «Value»-Aktien mit etwa 30 % deutlich dahinterliegen (Vergleich Russell 1000 Growth Index vs. Russell 1000 Value Index).