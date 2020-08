DE30 erholt sich nach Test der 13.000 Punkte

++ Europäische Aktien steigen ++ DE30 prallt von dem 13.000-Punkte-Bereich ab ++ Wirecard (WDI.DE) will 730 Arbeitsplätze abbauen ++



Die Aktien in Europa steigen am Mittwoch. Allerdings hat die Aufwärtsdynamik in letzter Zeit nachgelassen und die Rallye hat sich verlangsamt. Der DE30 ist der sich am besten entwickelnde europäische Blue-Chip-Index und gewinnt 0,6%. Die Aktien aus Russland und Schweden hinken hinterher.

Quelle: xStation 5

Der DE30 bildete einen dreifachen Boden im Bereich von 13.000 Punkten aus. Der Index hat sich seit Beginn der heutigen europäischen Sitzung erholt und nähert sich langsam seinem jüngsten Hoch bei 13.185 Punkten. Ein Überschreiten dieser Hürde würde den Weg für einen Test des Nach-Corona-Hochs im 13.300-Punkte-Bereich ebnen. Diese Zone ist die kurzfristige Unterstützung, die es zu beobachten gilt. Die endgültige Unterstützung befindet sich an der unteren Grenze der großen Overbalance-Struktur bei 12.750 Punkten (siehe Rechteck). Die Daten zum US-Auftragseingang für langlebige Güter könnten um 14:30 Uhr für zusätzliche Volatilität sorgen, aber ihre Auswirkungen sind selten signifikant.

DE30-Mitglieder um 11:16 Uhr. Quelle: Bloomberg

Aroundtown (AT1.DE) veröffentlichte den Ergebnisbericht für die erste Hälfte des Jahres 2020. Die Immobiliengesellschaft hatte Nettomieteinnahmen von 502 Millionen Euro, was einen Anstieg von 40% im Jahresvergleich bedeutet. Das bereinigte EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahr um 38% auf 500 Millionen Euro, während die Mittel aus dem operativen Geschäft von 239 auf 312 Millionen Euro zunahmen. Das Unternehmen erwartet für das Gesamtjahr einen bereinigten FFO pro Aktie im Bereich von 0,25 bis 0,28 Euro.

Wirecard (WDI.DE) wird im Rahmen des Insolvenzverfahrens rund 730 Stellen abbauen. Dies entspricht mehr als der Hälfte der Belegschaft des Unternehmens. Abgesehen davon wird Wirecard weitere „tiefgreifende Einschnitte" vornehmen müssen, um möglichst viel Geld zu erhalten. Auch die Verträge der Vorstandsmitglieder werden gekündigt.



