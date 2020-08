Um 12 Prozent sinkt im ersten Halbjahr der Umsatz von M1 Kliniken auf 29,1 Millionen Euro. Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass die Fachzentren und Kliniken der Gesellschaft längere Zeit schließen mussten. Rund ein Drittel der Behandlungstage sind daher ausgefallen.Im Juni ist eine klare Erholung zu erkennen. Die Umsätze in den deutschen Fachzentren steigen in diesem Monat um 50 Prozent an. Der Gewinn der Berliner halbiert ...