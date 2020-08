Gröschls Mittwochskommentar: 35/2020

Die Tage vergehen und die Verwunderung wird nicht kleiner und um zu zeigen, dass ich nicht der aller Einzigste ;-) bin der die Welt nur mehr bedingt versteht, borg ich mir heute sozusagen als einleitende Worte, ein paar Zeilen von Cormac Mullen aus dem gestrigen 5 Things to Start Your Day – Bloomberg Morning Mail:

The sheer lack of risk evident in the European funding market is another sign of investor complacency. The main benchmark rate for borrowing between European banks, three-month Euribor, is trading around minus 0.49% and hit a record low last week. As my colleague Stephen Spratt points out, it continues to be lower than three-month Eonia -- a proxy for the risk-free rate -- with the spread between the two the most negative in almost two decades. In layman's terms that means investors see lending money to Europe's debt-laden banks as not only risk free, but better than that. On the surface, the pricing is understandable and reflects the flood of cheap money provided to the sector by the European Central Bank. But it still bears no reflection to the economic reality on the ground in Europe, nor the potential impact of the recent resurgence of virus cases in the region. And as Bank of America recently noted, it doesn't reflect the 29% of investors in investment-grade debt that reckon defaults are just around the corner in Europe. The ECB may have solved the liquidity risk issue, but that doesn't mean there's no credit risk. (vgl. 5 Things to Start Your Day – Bloomberg, 25.08.2020)

So. :-) Zwei weitere nicht ganz uninteressante Fakten sind mir außerdem diese Woche zur Ohren gekommen: 1. Die Aktienrückkäufe von US Unternehmen sind 2020 massiv zurückgekommen und 2. Die Shorts auf dem S&P sind so niedrig wie seit den 2000er Jahre nicht mehr, dafür sehen wir Record-Longs im Euro. Für mich liegt also, die eh schon wiederholt geäußerte, Vermutung nahe, dass die Robinhoods (ein us-amerikanischer Retail-Online-Broker, der wohl eher das Gegenteil seines europäischen Namensgebers bewerkstelligen dürfte ;-)) dieser Welt, den Markt hier auf seinen letzten Metern begleiten könnten. Das dürfte auch den unverbesserlichen Rindern, die seit Jahren (zurecht!) behaupten, dass der Bullen Markt erst aufhören kann, wenn auch der letzte Kleinanleger endlich Tesla gekauft hat, zu denken geben….