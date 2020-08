Deutsche Anleihen geben erneut deutlich nach

Einen vergleichsweise starken Anstieg der Renditen verzeichneten Staatsanleihen von Australien. In der zehnjährigen Laufzeit gab es einen Anstieg um 0,06 Prozentpunkte auf 0,94 Prozent. Im Vergleich zu anderen größeren Volkswirtschaften werfen australische Staatspapier eine der höchsten Rendite ab.

Zuvor hatte Australien bei einer Aktion von neuen Staatsanleihen eine starke Nachfrage verzeichnet. Die Versteigerung von Papieren mit einer Laufzeit von 11 Jahren spülte 21 Milliarden australische Dollar in die Staatskasse. Bei der Auktion wurden Angebote von insgesamt mehr als 66 Milliarden australische Dollar abgegeben.

Am Nachmittag könnten neue Konjunkturdaten für weitere Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zum Auftragseingang in den USA, die am Markt stark beachtet werden./jkr/jsl/mis