Sachwert-Ticker: reconcept stellt Weichen für weitere Gezeitenkraftwerke

Der Auftakt für weitere Gezeitenkraftwerke in der Bay of Fundy ist erfolgt. Die nächste Vermögensanlage in diesem Bereich will reconcept etwa Ende des Jahres an den Start bringen. Außerdem: Diese Beteiligungen stehen kurz vor Ausplatzierung.

reconcept: DBO-Vertrag macht Ausbau im Bereich Gezeitenkraftwerke bis zu neun MW möglich