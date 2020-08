FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch in einem eher impulslosen Handel gefallen. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1810 US-Dollar und damit etwas weniger als in der Nacht auf Mittwoch. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1814 Dollar festgesetzt.

Der Euro wurde durch den etwas stärkeren US-Dollar unter Druck gesetzt. Händler nannten die verhaltenere Stimmung an den Aktienmärkten als Grund. Der Dollar war daher als Weltreservewährung wieder etwas gefragter.