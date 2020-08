Lars Berg wird den Aufsichtsrat von Norma zum 31. August verlassen. Er legt sein Mandat nieder. Verantwortlich dafür sind gesundheitliche Gründe. Berg ist Vorsitzender des Gremiums. Neuer Chef des Aufsichtsrat wird am 1. September Günter Hauptmann.Lars Berg gehört dem Aufsichtsrat von Norma seit 2011 an, 2018 übernahm er den Vorsitz.Norma will den freiwerdenden AR-Posten bald wieder besetzen und sucht daher nach einem ...