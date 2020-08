Coronavirus: Markt-Update

- Die Zahl der neuen Coronavirus-Fälle nimmt nach dem Wochenend-Dip wieder zu. Gestern wurden über 248.000 Neuinfektionen gemeldet. Unterdessen bestätigten die Gesundheitsbehörden, dass sich zwei Patienten in Belgien und den Niederlanden erneut mit dem Coronavirus angesteckt haben. Diese Tatsache gibt Anlass zu Bedenken hinsichtlich der Immunität der Menschen gegen das Virus. „Viren mutieren, und das bedeutet, dass ein potenzieller Impfstoff kein Impfstoff sein wird, der ewig hält, 10 Jahre lang, wahrscheinlich nicht einmal fünf Jahre. Genau wie bei der Grippe wird dieser Impfstoff regelmäßig neu entwickelt werden müssen", sagte der belgische Virologe Marc Van Ranst.

Gestern wurden 248.086 neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Inzwischen liegt der 7-Tage-Durchschnitt bei 248.547. Quelle: Worldometers

- Gestern meldete Frankreich 3.304 neue Fälle, wobei eine größere Anzahl junger Erwachsener positiv getestet wurde. Eine zweite Welle der Coronavirus-Pandemie könnte Frankreich im November treffen, sagte ein Regierungsberater am Mittwoch vor den lokalen Medien, als die Stadt Marseille die Restriktionen verschärfte, um die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen.

- Spanien stellte am Dienstag 2.415 neue Infektionen fest. Der spanische Premierminister Pedro Sánchez kündigte an, dass Truppen zur Verfügung gestellt werden, um die Regionen bei der Überwindung des besorgniserregenden Wiederaufflammens des Coronavirus zu unterstützen.

- Der australische Bundesstaat Victoria meldete am Mittwoch 24 neue Todesfälle, der Tag mit den zweithäufigsten Todesfällen seit Beginn der Pandemie. Im Bundesstaat Victoria wurden 149 neue Fälle festgestellt, verglichen mit 148 am Dienstag.

- Mexiko meldete am Dienstag 4.916 Neuinfektionen und 650 zusätzliche Todesfälle, womit sich die Gesamtzahl auf 568.621 Infektionen und 61.450 Todesfälle erhöhte.

Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland haben in den letzten Tagen die höchste Zahl der täglichen Infektionen seit dem Frühjahr verzeichnet, und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einem Wiederaufflammen der Krankheit in Europa. Quelle: Financial Times



NEU: Trading Academy 2.0

In unserem Einmaleins des Börsenhandels lernen Sie gemeinsam mit Top-Coach und Ausbilder Wieland Arlt alle wichtigen Themen einer Trading Ausbildung. Der Videokurs bereitet Sie systematisch auf den Eigenhandel an der Börse vor >> Melden Sie sich jetzt an!





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.