Es ist zwar erst wenige Tage her, dass wir die NVIDIA-Aktie an dieser Stelle thematisierten, doch die aktuellen Entwicklungen machen ein kurzes Update erforderlich. Es läuft die entscheidende Phase.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 21.08. hieß es unter anderem „[…] Um es kurz zu machen: Umsatz top, Gewinn top, Ausblick auf das dritte Quartal top. Und dennoch initiierten die NVIDIA-Zahlen keine neue Kursrally. Die vorherige Kursrally hat in Bezug auf die Zahlen natürlich einiges vorweggenommen. Insofern fehlte es dem Zahlenwerk dann doch vielleicht an dem positiven Überraschungsmoment. Nichtsdestotrotz befindet sich die Aktie in einer exzellenten Ausgangsposition. Auf der Oberseite müssen die 500 US-Dollar überwunden werden, um ein frisches Kaufsignal zu installieren und die Tür weit aufzustoßen. Auf der Unterseite gilt es nun, den Bereich von 430 US-Dollar im Auge zu behalten. Idealerweise spielen sich etwaige Rücksetzer oberhalb dieser wichtigen Unterstützung ab. Die zentrale Unterstützung verorten wir weiterhin in den Bereich von 390 / 380 US-Dollar. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.“

Getragen von der starken Vorstellung des Technologiebereiches setzte die Aktie nun doch über die aus unserer Sicht eminent wichtige Marke von 500 US-Dollar. Damit liegt ein frisches Kaufsignal vor. Nun bringen Ausbruchssituationen eine gewisse Fragilität mit sich, denn gelingt es dem Basiswert nicht, dem Ausbruch Nachhaltigkeit und Relevanz zu verleihen, könnte sich das Ganze umkehren. In Bezug auf die NVIDIA-Aktie heißt es nun ganz lapidar: Jeder Tag, an dem die Aktie oberhalb von 500,0 US-Dollar notiert, ist ein guter Tag. Etwas mehr Höhe sprich Abstand zur Marke von 500,0 US-Dollar könnte der Vorstoß allerdings noch gebrauchen. Insofern versprechen die nächsten Handelstage spannend zu werden.

Rücksetzer bleiben idealerweise auf 500,0 US-Dollar begrenzt. In jedem Fall sollte es nicht mehr unter das Niveau des letzten Verlaufstiefs bei 475 US-Dollar gehen. Ein solches Szenario könnte die Aktie noch einmal in Bedrängnis bringen und würde das bullische Chartbild eintrüben.