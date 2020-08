STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Begeisterung bei Nel ASA

Es winkt der dritte Gewinntag der Woche: Bis zum Mittag klettert der DAX heute um weitere 0,6% auf 13.130 Punkte. Seit dem ersten Kurs am Montag konnte der deutsche Leitindex somit bereits um 2,4% zulegen. Nel ASA legt Zahlen vor

Als meistgehandelte Aktie in Stuttgart nähert sich Nel ASA heute bei +8,4% vorsichtig seinem Allzeithoch von 2,18 Euro. Optimistisch stimmen die Anleger offenbar die vorgelegten Quartalszahlen, die ein Umsatzplus von 21% auf 148,6 Millionen Norwegische Kronen ausweisen. Auch der Auftragsbestand legte um 75% zu - Rekord für das norwegische Wasserstoff-Unternehmen. Bei der Allianz-Aktie, die unverändert bei 185,18 Euro, sorgen die Stuttgarter Anleger heute für hohe Umsätze. Zwar hat die Allianz bis dato keine konkrete Prognose für das Jahr 2020 ausgegeben, gibt sich jedoch optimistisch: Erwartet wird trotz der Corona-Pandemie ein Gewinn in zweistelliger Milliardenhöhe. Häufig gehandelt wird am Mittwoch auch die Aktie der Deutschen Bank, die 1,9% gewinnt. Rückenwind kommt von der Bundesregierung, die das Kurzarbeitergeld und die Aussetzung des Insolvenzrechts verlängerte. Dadurch sinken für stark in der Kreditvergabe für Unternehmen engagierte Institute wie die Deutsche Bank die Risiken von Zahlungsausfällen der Kunden.

