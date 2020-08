Accentro Real Estate erweitert das Immobilienportfolio. Die Berliner kaufen 101 Einheiten in Essen und in Duisburg. Über den Verkäufer wird nichts gesagt. Die neu erworbenen Einheiten verfügen über eine vermietbare Fläche von 7.320 Quadratmetern. Finanzielle Details werden nicht bekannt. Alle Einheiten sind vermietet. Sie befinden sich in einer zentralen Innenstadtlage und nahe der Universität.Damit hält Accentro in ...