NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA dürfte die technologielastige Nasdaq-Börse am Mittwoch im Sog positiver Unternehmensnachrichten ein Rekordhoch erklimmen. Für den Leitindex Dow Jones Industrial dagegen werden moderate Verluste erwartet. Der Broker IG den Dow rund eine Stunde vor dem Börsenstart 0,15 Prozent im Minus auf 28 207 Punkte. Der Nasdaq 100 dürfte mit plus 0,25 Prozent auf 11 751 Punkte starten.

Alles in allem aber werden sich die Investoren laut dem Marktexperten Craig Erlam vom Broker Oanda vor dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole und der Rede des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell am Donnerstag wohl eher zurückhalten und abwarten. Und Portfolio-Manager Thomas Altmann von Vermögensverwalter QC Partners ergänzte: "Das Risiko, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, ist einfach zu groß." Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Jackson-Hole-Rede für nachhaltige Bewegung an den Börsen sorgen könnte.