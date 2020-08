Dow-Jones-Index – Unterstützung erreicht

Der Dow-Jones-Index, wie auch der Aktienmarkt insgesamt, kam gestern nach einer starken Eröffnung unter Druck. Die Anleger nutzen die Rally seit Montagmorgen, um Gewinne mitzunehmen.In der Spitze fiel der Dow-Jones-Index um 253 Punkte, erholte sich jedoch bis zum Handelsende wieder. Die Corona-Pandemie ist weiter in den Köpfen der Börsianer, jedoch richtet sich der Blick auch auf die positiven Signale bezüglich der Handelsaussichten zwischen den USA und China.

Dow Jones Kurs

China ist bereit, in diesem Jahr eine Rekordmenge an US-Sojabohnen zu kaufen, nachdem die Preise für das landwirtschaftliche Produkt in diesem Jahr während der Pandemie gefallen sind und den Druck auf die Landwirte in den USA erhöht hatten. Das Büro des US-Handelsbeauftragten sagte am Montag, dass US-amerikanische und chinesische Verhandlungsführer „Fortschritte sehen" und sich bemühen, „den Erfolg" des Handelsabkommens der Phase Eins sicherzustellen.

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Kansas City, Esther George, sagte heute kurz vor dem Notenbanktreffen in Jackson Hole, dass es noch zu früh sei, die wirtschaftlichen Aussichten der USA vorherzusagen. Die Wirtschaft sei immer noch mit beträchtlicher Unsicherheit konfrontiert.