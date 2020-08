FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Mittwoch vor dem jährlichen Notenbankertreffen und der Wall-Street-Eröffnung in Lauerstellung begeben. Der Dax notierte zuletzt 0,49 Prozent höher bei 13 125,74 Punkten. Der MDax gewann 0,28 Prozent auf 27 678,90 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um rund 0,4 Prozent auf rund 3343 Zähler.

"Die Marktteilnehmer befinden sich weiter in Lauerstellung und warten auf die Eröffnung der US-Börsen", bemerkte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Vor allem von der Performance der US-Technologietitel hänge die weitere Richtung ab.