US-Anleihen geben in längeren Laufzeiten weiter nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch überwiegend an die Kursverluste seit Beginn der Woche angeknüpft. Zum Handelsauftakt sorgten besser als erwartet ausgefallene Daten zum Auftragseingang in den USA für neuen Verkaufsdruck bei den Festverzinslichen.

Im Juli sind die Auftragseingänge für langlebige Gütern in den USA um 11,2 Prozent im Monatsvergleich gestiegen, während Analysten nur einen Zuwachs um knapp fünf Prozent erwartet hatten. Bereits in Juni waren die Auftragseingänge deutlich gestiegen, was die Hoffnung auf eine weitere Konjunkturerholung nach dem Corona-Einbruch schürte.