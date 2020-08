Top-Performer ohne große Drawdown-Phasen

Die ganz großen Ausreißer gab es bei den einzelnen Depotwerten diesmal nicht. Die Spanne bei der Wochen-Performance lag zwischen minus 1,2% ( wikifolio MidTermAlpha ) und plus 3,4%. Diesen Top-Wert verbuchte das wikifolio Trendfolge Long/Short Smallcap von Stephan Beier, das ganz aktuell auch auf ein neues Allzeithoch geklettert ist. Seit Eröffnung des Musterdepots im Sommer 2013 verbucht der Trader ein Kursplus von 144%, was einer jährlichen Durchschnittsrendite von 13,2% entspricht.

Noch wesentlich beeindruckender ist aber, dass diese Bilanz mit einem maximalen Verlust von lediglich 11,2% garniert wird. Und das in einer Börsenphase, die von gleich mehreren starken Kurseinbrüchen an den Aktienmärkten geprägt war. Der DAX zum Beispiel weist in diesem Zeitraum ein nicht einmal halb so hohes Plus von 65% aus und selbst der deutlich besser gelaufene MDAX kommt nur auf Werte von gut 100%. Beide Indizes mussten vor allem in den Drawdown-Phasen heftige Rückschläge hinnehmen. Diese Krisenzeiten an den Börsen konnte Beier bislang jedes Mal eindrucksvoll meistern.

Seine aktuell bei gut 80% liegende Aktienquote in dem wikifolio steuert der Trader flexibel. Dabei orientiert er sich auch an den gleitenden Durchschnittslinien im DAX. Dieser Ansatz hat seiner Meinung nach dazu beigetragen, den maximalen Drawdown so niedrig zu halten. Dabei ist ihm sehr wohl bewusst, dass es hier immer wieder auch zu Fehlsignalen kommen kann. Die Vor- und Nachteile seiner Vorgehensweise hat er in einem 16-minütigen Video analysiert und dies auf seinem vor vier Monaten gestarteten Youtube-Kanal („Trendfolge mit Aktie“) veröffentlicht. Dort finden interessierte Leser noch weitere spannende Videos, unter anderem auch zu Wirecard oder der Frage, wie ein Short-ETF funktioniert und wie man dieses Vehikel zur Depot-Absicherung einsetzen kann. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal einen Blick reinzuwerfen!

Alle Infos zum Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection finden Sie hier



Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.