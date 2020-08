Nach einem erneuten Preisrücksetzer hat sich Weizen zu einer Erholung aufgeschwungen. Die ersten wichtigen Preisbereiche wurden bereits zurückerobert. Doch nun gilt es, weiter nachzusetzen.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Weizen am 15.07. hieß es unter anderem „[…] Wie könnte es für Weizen nun weitergehen? Aus charttechnischer Sicht scheint die Luft im Bereich von 5,4 US-Dollar dünn zu werden. Sollte es für Weizen nun auch noch unter die 5,2 US-Dollar gehen, würden zwangsläufig die 5,0 / 4,9 US-Dollar wieder in den Fokus rücken. Eine volatile Seitwärtsbewegung in den Grenzen 5,4 US-Dollar bis 4,7 US-Dollar sollte unserer Meinung nach nicht überraschen.“



In der Folgezeit lief Weizen noch einmal in Richtung 5,50 US-Dollar, danach tauchte der Preis allerdings in einen weiteren Rücksetzer ein. In diesem Zusammenhang war es eminent wichtig, dass der bereits thematisierte Bereich von 5,0 / 4,9 US-Dollar dem Abgabedruck standhalten konnte. Damit wurde wiederum die Basis für den aktuellen Aufwärtsimpuls gelegt.

Unter fundamentalen Aspekten gab es darüber hinaus Rückenwind. Der aktuelle vom US-Agrarministerium (USDA) veröffentlichten WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für August fiel in Bezug auf Weizen zwar eher neutral aus, hielt aber doch den einen oder anderen „Lichtblicke“ parat.

Der erneute Erholungsversuch befindet sich nunmehr in einer wichtigen Phase. Weizen muss nachsetzen. Im besten Fall gelingt der Ausbau des Vorstoßes in Richtung 5,50 US-Dollar und darüber hinaus. Aktuell hängt der Preis aber noch an seiner 200-Tage-Linie fest. Um das Erholungsszenario nicht vollends zu gefährden, darf es nun nicht mehr unter die 4,9 US-Dollar gehen.