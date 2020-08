Rubean erhält einen Auftrag von Global Payments Europe aus Prag. Die Tschechen wollen die Softwarelösung PhonePOS von Rubean in einem Pilotprojekt in Ungarn einsetzen. Das System ermöglicht es vor allem kleineren Händlern, bargeldlose Zahlungen kostengünstig zu empfangen. Die Händler benötigen dabei keine zusätzliche Hardware. Das spart Kosten.Die Testphase in Ungarn soll bis 2021 andauern. Finanzielle Details werden nicht ...