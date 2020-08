Tuesley, der die Explorationsaktivitäten auf dem Alicia-Projekt leiten wird, ist ein äußerst erfahrener Projektmanager und hat mehr als 25 Jahre an Projekten in verschiedenen Stadien der Exploration gearbeitet. Dabei war er vor allem in den Bereichen Gold-, Kupfer –und Buntmetalle tätig. Er ist seit neun Jahren auf den Philippinen aktiv, hatte unter anderem leitende Positionen auf dem Masbate-Goldprojekt von B2Gold und der Runruno-Goldmine von Metals Exploration inne.

Darüber hinaus leitete er Goldprojekte in der Entstehungsphase in Zentralasien sowie Kupferporphyrexploration in der Mongolei und im Sudan. Herr Tuesley verfügt über einen Abschluss der Wirtschaftsgeologie der James Cook University in Australien und ist Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy.

Tuesley könnte damit genau der richtige Mann sein, um das technische Team von Monterey anzuleiten, das in Kürze auf Alicia eintreffen dürfte, und um die für 2020 geplanten Explorationsaktivitäten zu überwachen. Dazu gehören unter anderem:

- Explorationsbohrungen im Streichen bis in eine Tiefe von 300 Metern, um die Quelle der Adern zu entdecken und die These der Geologen zu testen, dass die Adersystem in der Tiefe ineinander übergehen. Zudem sollen die Kontinuität und das Ausmaß des Adersystems, die Verteilung der Gehalte sowie deren Konsistenz und die Eigenschaften der Adern untersucht werden. Zudem sollen die Konsistenz der Mächtigkeit der Zone und die Gehalte in der Tiefe unterhalb der nah der Oberfläche gelegenen Oxidationszone überprüft werden.

- Beginn der Vorarbeiten für eine dem JORC- oder NI 43-101-Standard entsprechende erste Ressource

Die wichtigsten Bohrziele sind dabei unter anderem:

Pamaraw- Sumilhig Area

Baloy Vein

- IP-Untersuchungen an der Oberfläche und in den Bohrlöchern, um die potenzielle Ausdehnung der Vererzung zu bestimmen

- ausgedehnte, geologische Kartierung, Grabenziehung und Beprobungsprogramme

Bis dato wurde ein System von zwölf Adern identifiziert, die eine hochgradige Gold- und Basismetallmineralisierung beherbergen. Die mineralisierten Adern sind bis zu 3,8 Meter breit und bis zu 1,7 Kilometer lang, mit einer kombinierten Streichlänge von mehr als 11 Kilometern! Hochgradige Proben von oberflächennahen Bohrungen in der Baloy-Ader umfassen: 1,2 m mit 116 g/t Au, 1.263 g/t Ag, 6,3% Cu, 6,5% Zn und 47,9% Pb 1,5 m mit 40,9 g/t Au, 437 g/t Ag, 1,1% Cu, 3,6% Zn und 62,9% Pb.

