Qiagen bringt in den USA einen neuen Corona-Schnelltest auf den Markt. Bis er ein Ergebnis liefert, dauert es 10 Minuten. Das entsprechende Gerät kann acht Proben gleichzeitig untersuchen. Je Stunde sollten 32 Tests möglich sein. In den kommenden Tagen sollten die ersten Lieferungen in die USA gehen. In Europa soll es in den kommenden Wochen die Zulassung für diesen neuen Test geben.Die Analysten der Deutschen Bank bestätigen ...